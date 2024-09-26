Баку и Ереван вышли на финальную стадию согласования мирного договора

Азербайджану и Армении осталось доработать несколько формулировок, чтобы окончательно поставить точку в согласовании текста мирного договора между странами, заявил сегодня глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Баку и Ереван вплотную приблизились к окончательному согласованию текста мирного договора между двумя странами, заявил сегодня на заседании Национального собрания (парламента) Армении министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

"Работы ведутся и, я бы даже сказал, в более конструктивной атмосфере. Хотел бы выразить осторожный оптимизм относительно того, что мы действительно очень близки к окончательному согласованию текста мирного договора"

- Арарат Мирзоян

Сторонам остается согласовать одну-две формулировки и статьи, вокруг которых сейчас и идут переговоры, отметил глава армянского внешнеполитического ведомства во время обсуждения проекта госбюджета Армении на 2025 год, передает NEWS.am.