Вестник Кавказа

Баку и Ереван вышли на финальную стадию согласования мирного договора

Баку и Ереван вышли на финальную стадию согласования мирного договора
© Фото: сайт МИД Армении
Азербайджану и Армении осталось доработать несколько формулировок, чтобы окончательно поставить точку в согласовании текста мирного договора между странами, заявил сегодня глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Баку и Ереван вплотную приблизились к окончательному согласованию текста мирного договора между двумя странами, заявил сегодня на заседании Национального собрания (парламента) Армении министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

"Работы ведутся и, я бы даже сказал, в более конструктивной атмосфере. Хотел бы выразить осторожный оптимизм относительно того, что мы действительно очень близки к окончательному согласованию текста мирного договора"

- Арарат Мирзоян

Сторонам остается согласовать одну-две формулировки и статьи, вокруг которых сейчас и идут переговоры, отметил глава армянского внешнеполитического ведомства во время обсуждения проекта госбюджета Армении на 2025 год, передает NEWS.am.

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