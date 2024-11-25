Каладзе призвал демонстрантов протестовать вместе

Генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с видеообращением к участникам протестов, которые не прекращаются пятый день в Грузии. Он призвал демонстрантов объединиться с властями и вместе обратиться к ЕС.

Людям, ежедневно выходящим на митинги в Грузии, имеет смысл сменить тактику и объединить свои усилия с правящей "Грузинской мечтой", потребовав от Евросоюза начать процесс переговоров о вступлении Грузии в ЕС. С таким призывом к демонстрантам обратился генсекретарь "Мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, объединяющим фактором может послужить стремление к развитию Грузии, а не к ее дестабилизации.

"Мы можем вместе потребовать открытия переговоров по членству Грузии в Евросоюз и ускорения процесса евроинтеграции"

– Каладзе

Политик подчеркнул, что организаторы митингов – радикалы от оппозиции, их главная задача – захватить власть, используя силовые методы и хаос, применяя в качестве средства обычных людей, которые действуют искренне.

Генсек "Мечты" заверил, что государство всегда сумеет отстоять свои национальные интересы, не позволив использовать Грузию для создания второго фронта и разрушить тем самым ее экономику.