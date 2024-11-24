Вестник Кавказа

Генеральным директором аэропорта Махачкалы стал Николай Субботин

Генеральным директором аэропорта Махачкалы стал Николай Субботин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководству Международного аэропорта Махачкалы сегодня представили нового генерального директора авиагавани – им стал экс-глава аэропорта Иваново Николай Субботин.

В Международном аэропорту столицы Дагестана сменился генеральный директор – новым руководителем воздушной гавани Махачкалы назначен Николай Субботин, сообщает газета "Новое дело".

Сегодня новый генеральный директор, сменивший на этом посту Саида Рамазанова, возглавлявшего воздушные ворота Махачкалы с мая 2021 года, был представлен коллективу сотрудников, передает "АиФ-Дагестан".

Николай Суботин – человек, знающий работу аэропорта не понаслышке – до нынешнего назначения он возглавлял аэропорт "города невест" Иваново с населением свыше 400 тыс человек.

Напомним, Международный аэропорт Махачкала имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана – аэропорт федерального значения, обслуживающий город Махачкала, столицу Дагестана. Это основной аэропорт республики.

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