Жителей Махачкалы лишат света на несколько дней

Плановые ограничения света затронут Махачкалу. Отключения связаны с проведением ремонта и чистки изоляций. Света не будет и в Бабаюртовском районе.

Жители Махачкалы столкнутся с отключением света на следующей неделе, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

Ограничения связаны с проведением ремонта и чистки изоляций на подстанции "Махачкала-110". Отключение произойдет в целях соблюдения техники безопасности.

Помимо этого, плановые ограничения произойдут и в Бабаюртовском районе Дагестана. Они будут действовать со 2 по 3 декабря.