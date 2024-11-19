Непогода оставила без света десятки тысяч дагестанцев

Дагестанцы лишились света из-за плохой погоды. Отключения произошли в нескольких районах республики. Специалисты работают над устранением неполадок.

Более 38 000 жителей Дагестана лишились электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий, пишет пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве заявили, что с аварийными отключениями столкнулись 68 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях.

В МЧС отметили, что свет отключился из-за обильных осадков в виде дождя и снега. Кроме того, без энергоснабжения остались десятки социально значимых объектов.

Подчеркивается, что в настоящее время специалисты из "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" занимаются устранением всех неполадок.