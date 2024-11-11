Снегопад заблокировал трассу на юго-западе Дагестана

В Дагестане на фоне тяжелых погодных условий временно прервано движение по трассе в Цунтинском районе. Восстановить движение рассчитывают в течение ближайших 5-6 часов.
В юго-западной части Дагестана из-за сильного снегопада оказалась заблокирована трасса. Об этом сказано в Telegram-канале ГКУ "Дагестанавтодор".
"Автомобильная дорога республиканского значения "Тлядал - Бежта - Кидеро" с 12 по 19 километр на Бежтинском участке и с 19 по 25 километр в Цунтинском районе (Гинухский перевал) закрыта в связи с обильным снегопадом"
– пресс-служба компании
Согласно последним данным, снежный покров достиг 50 см.
В настоящее время ведутся работы по расчистке дорожного полотна. При отсутствии осадков восстановить движение по трассе планируется до 18:00 (мск).
Граждан просят временно отказаться от поездок в данном направлении.