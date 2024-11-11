Вестник Кавказа

Снегопад заблокировал трассу на юго-западе Дагестана

трасса в Цунтинском районе
© Фото: Telegram-канал ГКУ “Дагестанавтодор“
В Дагестане на фоне тяжелых погодных условий временно прервано движение по трассе в Цунтинском районе. Восстановить движение рассчитывают в течение ближайших 5-6 часов.

В юго-западной части Дагестана из-за сильного снегопада оказалась заблокирована трасса. Об этом сказано в Telegram-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

"Автомобильная дорога республиканского значения "Тлядал - Бежта - Кидеро" с 12 по 19 километр на Бежтинском участке и с 19 по 25 километр в Цунтинском районе (Гинухский перевал) закрыта в связи с обильным снегопадом"

– пресс-служба компании

Согласно последним данным, снежный покров достиг 50 см.

В настоящее время ведутся работы по расчистке дорожного полотна. При отсутствии осадков восстановить движение по трассе планируется до 18:00 (мск).

Граждан просят временно отказаться от поездок в данном направлении.

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