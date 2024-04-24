Транскам закрылся для большегрузов

Сегодня вечером из-за разрушения части тоннеля дорожные службы закрыли движение по Транскавказской магистрали – пока проезд для грузовиков закрыт на неопределенное время.

Дорожные службы приостановили движение грузовиков через пункт пропуска Нижний Зарамаг – причиной такого решения стало частичное разрушение конструкций тоннеля на участке Транскавказской автомагистрали, сообщает в своем Telegram-канале ФТС РФ.

"Движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 19:00 мск 2 декабря 2024 года запрещено до особого распоряжения"

- ФТС России

Как отметили в таможенном ведомстве, дорожные службы не могут гарантировать обеспечение безопасного проезда большегрузных автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, также это решение соответствует рекомендациям ФКУ Упрдор "Кавказ".

Напомним, на сегодняшний день Транскам - единственная автотрасса, соединяющая Россию и Южную Осетию.