Вестник Кавказа

Упростится переход между Алагирским и Дигорским ущельями

Упростится переход между Алагирским и Дигорским ущельями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии инициировали проект по ремонту дороги, которая соединяет Алагирское и Дигорское ущелья. Реконструкция этой дороги позволит значительно улучшить транспортную доступность между двумя ущельями, сократив время в пути и повысив безопасность движения

В Северной Осетии в настоящее время реализуется крупный проект по реконструкции дороги, соединяющей Алагирское и Дигорское ущелья. Этот проект имеет огромное значение для развития региона и улучшения инфраструктуры.

«Продолжаем реконструкцию дороги от Алагирского в Дигорское ущелье. В прошлом году мы приступили к реконструкции участка протяженностью 5,5 километров на автодороге „Транскам“ - с. Верхний Згид – с. Мацута, ведущей в Дигорское ущелье. <> Завершить работы на этом высокогорном участке планируется до конца следующего года»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Далее отмечается, что реконструкция этой дороги позволит значительно улучшить транспортную доступность между двумя ущельями, сократив время в пути и повысив безопасность движения. Также будет способствовать развитию туризма в регионе, так как облегчит доступ к живописным местам и достопримечательностям.

Стоит отметить, что особенностью данного проекта является его масштабность и комплексный подход. Планируется не просто отремонтировать дорогу, а полностью ее модернизировать, учитывая все современные стандарты безопасности и комфорта для автовладельцев.

Целью реконструкции дороги является не только улучшение транспортной инфраструктуры региона, но и создание благоприятных условий для развития экономики и туризма. Этот проект направлен на повышение качества жизни местных жителей и привлечение новых посетителей.

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