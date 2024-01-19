Мидаграбинское ущелье в Северной Осетии: сказочная долина водопадов

Мидаграбинское ущелье – удивительное место в Северной Осетии, где расположены почти полсотни водопадов, которые берут свое начало из горных ледников Главного Кавказского хребта. Здесь находится самый высокий водопад в Европе, альпийские луга и горные озера.

Мидаграбинское ущелье, или как его еще называют "долина водопадов", завораживает своими сказочными пейзажами, которые словно сошли со страниц книг Толкиена.

Здесь находятся около 50 водопадов, которые в летний сезон набирают свою мощь и пронизывают своими струями все ущелье.

Чтобы подобраться к водопадам, нужно преодолеть препятствия в виде горного серпантина и каменистых тропинок. Но сложная дорога не останавливает туристов, и множество путешественников каждый год приезжают сюда, чтобы полюбоваться фантастическими пейзажами.

В рамках совместного проекта Комитета Республики Северная Осетия - Алания по туризму и "Вестника Кавказа" мы расскажем о наиболее интересных и удивительных местах региона.

© Фото: Михаил Гассиев

Как попасть на Мидаграбинские водопады?

В Мидагрибинское ущелье невозможно добраться на общественном транспорте. Поэтому чаще всего туристы используют личный транспорт или же заказывают экскурсии к водопадам.

Самостоятельным туристам, чтобы подобраться к водопадам, необходимо преодолеть грунтовую дорогу.

Есть несколько маршрутов, по которым можно доехать к водопадам.

Один из маршрутов, по которому можно доехать, ведет из столицы республики по асфальтированной дороге через поселок Фиагдон. Далее нужно свернуть налево и проехать по грунтовой дороге через Какадурский перевал до села Джимара, а затем повернуть налево через пограничный пост и до водопадов.

Другой путь из Владикавказа – через селение Гизель и Кобан, далее через Кахтисаркий перевал, Даргавс и Джимара.

Чтобы попасть на территорию Мидаграбинских водопадов, нужно взять с собой паспорт, потому что они находятся в приграничной зоне. Гражданам других стран необходимо заранее оформить пропуск.

Чтобы посмотреть водопады вблизи, туристам приходится преодолевать крутые подъемы по горным каменистым тропам. Поэтому опытные путешественники запасаются удобной непромокаемой обувью – иногда придется идти буквально по горным ручьям.

© Фото: Михаил Гассиев

Где самые красивые водопады в Северной Осетии?

Мидаграбинское ущелье знаменито своими таинственными водопадами, которые рассыпаны почти на всем протяжении долины. Тайна водопадов заключается в том, что не все они видны глазу туриста, который решит приехать в межсезонье. Многие из них пересыхают осенью, замерзают зимой и не успевают растаять весной. Но в летний период ущелье наполняется красками горной флоры – луга зацветают множеством цветов, а снег начинает таять и питать мощные потоки водопадов, которые струятся вниз по горному хребту серебристыми ручьями.

© Фото: Михаил Гассиев

Где находятся Мидаграбинские водопады?

Мидаграбинские водопады находятся на расстоянии около 60 км от Владикавказа.

Одноименное ущелье, в котором расположились водопады, берет начало от верхней части Гизельдонского ущелья. Здесь протекает река Мидаграбиндон, что в переводе значит "глубокое ущелье".

Протяженность долины составляет 7 км. Заканчивается она гигантским барьером вертикальных скал, которые затрудняют доступ к вершинам Джимарайхох, Зайгалан и Донченты, где расположены ледники.

Самая верхняя часть ущелья резко поднимается к Мидаграбинскому леднику. Здесь река Гизельдон бурлит и извергается в крутых порогах и водных чашах.

© Фото: Михаил Гассиев

Экскурсии к Мидаграбинским водопадам

В Комитете по туризму Республики Северная Осетия – Алания рассказали, что чаще всего туристы не упускают возможности полюбоваться Мидаграбинскими водопадами во время экскурсий по Северной Осетии.

Посещение долины водопадов входит в туристический маршрут "Осетия стала ближе".

Первый маршрут проходит через Кармадонское ущелье: Гизель-Кармадон-Даргавс-Фазикау- Мидаграбинская долина.

Второй маршрут – через Куртатинское ущелье: Дзуарикау-Верхний Фиагдон-Фазикау-Мидаграбинская долина.

Третий маршрут – Гизельдонское ущелье: Гизель-Кобань-Кахтисар-Даргавс-Фазикау-Мидаграбинская долина.

Стоимость джип-тура к Мидаграбинским водопадам в 2024 году начинается от 4 тыс рублей.

Экскурсия для группы – от 2200 рублей за человека.

Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия, которая длится 8 часов, стоит от 6900 рублей.

© Фото: Михаил Гассиев

В какое время года лучше посещать Мидаграбинские водопады?

Самое благоприятное время для посещения долина и водопадов – лето. С июня по сентябрь ледники начинают наиболее заметно таять, и водопады набирают свою мощь. Большая часть водопадов в ущелье сезонные, поэтому поездку в Мидаграбинское ущелье стоит планировать в летний сезон.

Зимой самые большие из водопадов замерзают и напоминают застывшую ледяную лаву, которая сверкает на солнце всеми цветами радуги.

Самые крупные из водопадов Зайгалан и Тахкадон в зависимости от температуры, которая устанавливается зимой, могут полностью замерзнуть. На всем протяжении потока воды намерзает наледь, которая уходит высоко в горы.

В зимний период замерзшие водопады становятся местом притяжения для альпинистов, которые увлекаются экстремальным ледолазанием.

© Фото: Михаил Гассиев

Сколько всего водопадов в Мидаграбинском ущелье?

Всего в Мидаграбинском ущелье насчитывается 45 водопадов. Их основная часть не имеет определенного расположения и названий, потому что они носят пульсирующий характер, и их основная мощь приходится на летний период, когда наиболее активно таяние ледников.

Самых крупных водопадов долины восемь.

Тахкадон он же "Малый Зайгалан";

"Большой Зайгалан";

два Хрустальных водопада;

водопады на ручье из пещеры Водной.

© Фото: Михаил Гассиев

Наиболее масштабный из них – "Большой Зайгалан", который считается самым высоким в Европе. Он занимает третье место в мире среди высотных водопадов. Его высота составляет 700 м.

Питается водопад от ледника Зайгалан, с которого срываются глыбы льда, а зимой сходят лавины.

Характер водопада непостоянный: зимой он превращается в наледь, а в пасмурную погоду летом его поток может быть гораздо слабее, чем в солнечную.

Мидаграбинская долина – уникальное и удивительное место. Поход к водопадам ущелья станет одним из самых запоминающихся путешествий и покорит сердце даже искушенного туриста.

© Фото: Михаил Гассиев