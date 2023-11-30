Кармадонское ущелье – трагедия Северной Осетии

Кармадонское ущелье сейчас - забытая трагедия? Что сейчас происходит на месте гибели Сергея Бодрова.

Новость о трагедии в Кармадонском ущелье прогремела более 20 лет назад на всю Россию. Там 20 сентября 2002 года произошел сход ледника Колка, который унес жизни минимум 125 человек. Среди них съемочная группа режиссера и актера Сергея Бодрова.

В Кармадонском ущелье Бодров снимал фильм "Связной", который так и не вышел в свет.

Сегодня актеру могло бы исполниться 52 года.

Где находится Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье находится в Северной Осетии в 35 км от Владикавказа на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. Это часть Кавказского хребта и северных склонов горы Казбек. В низине ущелья протекает река Геналдон.

Кроме известного ледника Колка в ущелье располагается ледник Майли.

© Фото: Сайт администрации Северной Осетии

Трагедия в Кармадонском ущелье - сход ледника Колка

Сход ледника Колка в Кармадонском ущелье произошел 21 год назад 20 сентября. По словам очевидцев, все произошло в темное время суток и многие не смогли увидеть момент схода ледника. Впоследствии местные жители рассказывали, что считали, будто произошло землетрясение.

С высоты более 4300 метров сорвался огромный ледяной массив объемом около 8 млн кубометров льда и достиг ложа ледника Колка из-за чего спровоцировал дальнейший срыв всей массы льда, которая находилась там. В итоге каменная порода вперемешку со льдом устремилась вниз по ущелью, сметая все на своем пути.

Местная сейсмическая станция во время падения глыбы льда зафиксировала момент удара.

Общая масса составила 130 млн кубометров, которые двигались со скоростью 200 км в час.

© Фото: Сайт администрации Северной Осетии

Как погибла съемочная группа Бодрова

В момент схода ледника Колка в Кармадонском ущелье находилась съемочная группа фильма "Связной", режиссером которого выступал Сергей Бодров. Трагедия в Карамадонском ущелье унесла жизни 120 человек.

Специалисты так и не смогли определить точное место гибели группы.

Отрабатывалась масса предположений – актеры могли остаться в гостях, остановиться на пикник или ехать во Владикавказ через тоннель.

Поиски начались в том месте, где располагался тоннель. Была версия, что съемочная группа застряла именно там. До схода ледника местные жители видели свет автомобильных фар в тоннеле.

Найти кого-то из съемочной группы не удалось.

Кармадонское ущелье до и после трагедии

Сход ледника Колка полностью поменял рельеф Кармадонского ущелья. Он перекрыл течение реки Геналдон, из-за чего образовались несколько озер. Частично было затоплено село Горная Саниба.

Кроме того, исчезла теснина Кармадонского ущелья.

Гигантские массы льда принесли с собой холод, и в сентябре Кармадонское ущелье было окутано настоящим зимним морозом.

Сейчас в Карамадонском ущелье на месте, где ледник прекратил свое движение, установили памятник всем жертвам трагедии.

Еще один символический мемориал в виде фотографий членов съемочной группы фильма "Связной" был установлен на входе в тоннель, где предположительно могли находиться актеры.

Это место стало культовым для туристов и поклонников Сергея Бодрова.

Что сейчас происходит в Кармадонском ущелье

Сход ледника в Кармадонском ущелье происходил несколько раз. Самые значительные катастрофы, связанные с ним произошли в 1834, 1902 и 1964 годах. Было установлено, что ледник сходит каждые 67 лет, поэтому никто не ожидал, что трагедия может произойти значительно раньше.

Ледник Колка имеет пульсирующий характер, поэтому за ним наблюдают ученые и фиксируют его активность.

Мнение специалистов о том, когда ледник может сойти в следующий раз, не совпадают.

Некоторые прогнозируют, что катастрофа может произойти в ближайшее время.