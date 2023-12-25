Удивительная Дигория: самый живописный и укромный уголок Северной Осетии

Дигорское ущелье – удивительный край, где сохранились древние традиции, средневековые замки, святилища и башни. Здесь природа соединилась в симфонии гор, ледников, реликтовых лесов, водопадов и чистейшего воздуха. Идеальный вариант для отдыха искушенных путешественников и тех, кому наскучили популярные туристические маршруты.

Дигорское ущелье в Северной Осетии расположено в бассейне реки Урух в 120 км от столицы республики. Дигория – часть северного склона Главного Кавказского хребта.

Сердцем этого удивительного края - горный массив Таймази с несколькими ледниками, которые питают живописные водопады "Три сестры". Струи водопадов протекают сквозь лес и создают завораживающий пейзаж.

В рамках совместного проекта Комитета Республики Северная Осетия - Алания по туризму и "Вестника Кавказа" мы расскажем о наиболее интересных и удивительных местах региона.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Как добраться?

От Владикавказа до Дигорского ущелья можно добраться на общественном транспорте, личном автомобиле или же вместе с группой путешественников на туристическом автобусе.

Самостоятельные туристы без личного транспорта могут начать свое путешествие от автовокзала. Несколько общественных автобусов следуют до села Чикола, которое расположено у подножья ущелья. Поездка займет около часа.

Также можно воспользоваться услугами водителей внедорожника. Они не только довезут до Дигорского ущелья, но и поделятся историей этого удивительного места.

Самостоятельным туристам на личном автотранспорте необходимо быть готовым к резким поворотам дороги и крутым серпантинам, которые есть в высокогорных районах ущелья.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Дигорское ущелье зимой

Как сообщили "Вестнику Кавказа" в комитете по туризму республики зимой в этом направлении могут быть неблагоприятные погодные условия. Нередко здесь случаются лавины. Осенью и весной с горных хребтов могут спускаться селевые потоки.

Если поездка предстоит в межсезонье или зимой, то для начала стоит узнать актуальную обстановку в региональном управлении МЧС.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Отдых в Дигорском ущелье

В Дигорском ущелье проходит несколько экскурсионных маршрутов, благодаря которым туристы смогут узнать особенности быта и истории этого края.

Кроме этого, Дигория признано излюбленным местом парапланеристов и роуп-джамперов. Одним из популярных мест у экстремалов считается Чертов мост, с которого любители острых ощущений прыгают вниз с высоты 80 метров.

Далее любители активного отдыха могут заняться альпинизмом или покататься на горных лыжах.

После этого можно попробовать аутентичные блюда местной кухни.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Достопримечательности Дигорского ущелья

Достопримечательности в Дигорском ущелье найдутся на любой вкус:

Ледники Масота, Караугом, и Таймази, которые полюбились альпинистам. Высокогорные селения, где буквально все дышит древней историей. Чистейшие родники с минеральной водой.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Памятник Уастырджи в Дигорском ущелье

Отдельное место в списке достопримечательностей отводится памятнику Уастырджи, который олицетворяет силу и мощь. Памятник изображает смелого воина на коне, который находится на скале над рекой Урух. Он будто осматривает окрестности Дигорского ущелья.

Памятник появился в здешних местах совсем недавно – в 2015 году. Его вес – 13 тонн, а высота составляет 6 метров.

© Фото: Российская академия художеств

Что посмотреть в Дигорском ущелье

По информации предоставленной комитетом "Вестнику Кавказа", в Дигорском ущелье находится масса интересных туристических мест. Среди них не только природные, но и рукотворные достопримечательности, которые не стоит упускать, посещая ущелье.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Национальный парк "Алания"

Национальный парк появился в 1998 году и с тех пор считается сердцем Дигории. Он вобрал в себя все достопримечательности этого места. Помимо природных красот, парк включает и рукотворные достопримечательности: боевые башни, стоянки древних людей, небольшие крепости, склепы, скалы с иероглифами. Дорога в парк - это дорога в Дигорское ущелье по долине реки Урух. Самая высокая точка Алании - гора Уилпата, высотой 4646 метра.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Чертов мост

Автомобильный мост, проложенный через Урухский каньон Ахсинта. Этот мост служит еще и смотровой площадкой - с высоты 80 метров открывается потрясающий вид на окрестности.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Донифарс

Среди самых ярких достопримечательностей - Донифарс или "город мертвых". В период позднего средневековья село находилось под сильным влиянием кабардинских князей и стало местом распространения ислама в Горной Дигории.

Склепы и могильники

В поселках Мацута, Дзинага и Фаснал можно увидеть фрагменты башен. Это наземные склепы-усыпальницы.

Святилища

На территории Алании есть немало мест, где язычники приносили жертвы своим богам. Самые известные из них - Лезгор, Саттай-обау, Габон, Фарон, а также Дигори Изад, которое было помещено в скальный грот у села Задалеск. Здесь археологи обнаружили останки жертвенных оленей, зубов, туров и серн.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Замок Ханаз

В одноименном поселке одна из самых ярких достопримечательностей - галуан, принадлежавший одной из самых знатных семей дигорцев, Цаллаевым.

Замок еще называется Фрегатом. Строение находится на скалистом уступе, который возвышается на 3,75 м. Он словно фрегат разрезает воздушные волны каменным носом.

Главная точка замка - боевая башня. Размеры и архитектура галуана напоминает европейские рыцарские замки.

Смотровые площадки горы Кубус

С водопадов "Три сестры" можно увидеть гору исполнения желаний - Кубус. Еще ее называют Медвежьей горой, так как здесь когда-то водились медведи. В древности она считалась местом для ритуальных собраний, где старейшины обсуждали тонкости обороны своих сел от врагов.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Водопады "Три сестры"

Существует красивая легенда, связанная с возникновением водопадов" Три сестры".

Когда на здешние края напали воинственные персы, местных жителей спасли смелые сёстры Седановы. Девушки приносили воду и еду сдерживавшим осаду воинам через тайный лаз.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

За то, что они не выдали врагам секретное место, их казнили. В этот момент гора разверзлась, проглотила неприятелей, а на сакральном месте появился водопад.

Несмотря на красивую и героическую легенду, "Три сестры" коварны: если подойти к водным потоками слишком близко, порывы ветра могут толкнуть в воду и утащить в реку.

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму

Отели в Дигорском ущелье

Дигорское ущелье находится в самом укромном месте Северной Осетии, но это не мешает развивать здесь туристическую инфраструктуру. Путешественники, которые решат заночевать в ущелье, могут остановиться в одном из отелей.

Комитет по туризму республики предоставил "Вестнику Кавказа" список наиболее популярных гостиниц Дигории.

Камата хостел База отдыха "Порог неба" Дзинага Комы арт Россельмаш

© Фото: Комитет Республики Северная Осетия - Алания по туризму