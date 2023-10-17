Фиагдон: наскальная крепость и город мертвых в сердце Северной Осетии

Фиагдон в Северной Осетии – самый востребованный маршрут среди туристов. Это место богато уникальными историческими достопримечательностями, которые привлекают путешественников со всей России и ближнего зарубежья. Расскажем о городе мертвых Даргавс, Тропе чудес, Лавочке счастья, о том, как добраться, где отдохнуть и что можно посмотреть в Фиагдоне.

Северная Осетия – край живописных гор, древних крепостей, ущелий и горных селений. Долина Фиагдон считается самым популярным местом в республике у путешественников.

Как рассказали "Вестнику Кавказа" в пресс-службе администрации Северной Осетии, почти все экскурсионные маршруты, которые существуют в регионе, проходят через Фиагдон. Именно в Фиагдоне находится главная достопримечательность республики – самый высокогорный мужской монастырь в России.

Что такое Фиагдон?

Верхний Фиагдон – это небольшое горное селение, которое расположилось в Куртатинском ущелье на высоте 1328 м над уровнем моря.

Здесь же протекает одноименная река – правый приток Ардона. Исток реки Фиагдон – в месте слияния рек Бугультадон и Дзамарашдон.

Местность вокруг поселения насколько живописная, что всю долину реки, само поселение и множество достопримечательностей объединили одним топонимом – Фиагдон.

Как переводится с осетинского на русский название "Фиагдон"? Оно состоит из двух слов: фиаг – "деревянная лопата" и дон – "река". Имеются в виду лопаты, которыми расчищали русло реки.

© Фото: Сайт администрации Северной Осетии

Где находится Фиагдон?

Куртатинское ущелье расположено в 50 км от столицы республики Владикавказа.

Как добраться до Фиагдона?

Почти все экскурсионные маршруты в Северной Осетии проходят через Куртатинское ущелье и Фиагдон. Основной поток туристов приезжает сюда из Владикавказа, поэтому туристические компании предлагают начать маршрут из столицы республики.

По информации, предоставленной "Вестнику Кавказа" пресс-службой администрации региона, туристическая инфраструктура в этом направлении развита достаточно хорошо.

В частности, проложена асфальтированная дорога, что делает Фиагдон доступным для независимых туристов.

Добраться сюда из Владикавказа на собственном автомобиле можно за 20-25 минут по трассе Владикавказ-Верхний Фиагдон.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Достопримечательности

Фиагдон – один из самых богатых на достопримечательности районов Северной Осетии.

Все они живописны и уникальны. Туристический маршрут по Фиагдону позволит окунуться в национальный колорит республики и узнать о ее истории необычные факты.

Дзивгис

Наскальная крепость Дзивгис – комплекс сооружений, выбитых прямо в скале. В средневековые времена она служила основной оборонительной крепостью. Историки не могут определить ее точный возраст, но на ее территории было обнаружено захоронение тринадцатого века.

© Фото: Wikimedia Commons, Ahsartag

Даргавс

Даргавс – город мертвых. Пожалуй, одно из самых загадочных и мрачных мест в республике. Здесь расположены семейные склепы, где покоятся сотни тел. Выглядит город мертвых одновременно жутко и завораживающе – это высокие сооружения в виде домиков с многоярусными крышами. Через отверстия в домах до сих пор можно разглядеть множество останков умерших.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аланский мужской монастырь

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – главная достопримечательность Фиагдона. Здание выполнено из серого камня в византийском стиле и находится на высоте 1278 м над уровнем моря. Это самый высокогорный монастырь во всей России.

Тропа чудес

Тропа чудес – это пеший маршрут по Куртатинскому ущелью, который оборудован лестницами, мостами и зонами для отдыха. Тропа проходит мимо сквозных пещер и горных родников, вдоль суровых скал.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лавочка счастья

Лавочка счастья – одна из смотровых площадок Куртатинского ущелья. Сама лавочка расположена на горе Садон Ахцах на высоте около 2200 м над уровнем моря. Надпись на ней гласит: "Счастье не за горами – оно в горах". Здесь часто можно заметить туристов, которые устраивают фотосессии на фоне вида Кавказских гор.

Что посмотреть в Фиагдоне?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куртатинское ущелье – одно из самых живописных в Северной Осетии. Даже обыкновенная прогулка здесь может доставить массу удовольствия.

Туристические компании республики подготовили маршруты, на которых путешественники смогут увидеть все основные достопримечательности Фиагдона.

Независимые туристы также смогут с легкостью найти все знаковые места Куртатинского ущелья.

На маршруте находятся несколько смотровых площадок, из которых открываются завораживающие виды на хребет гор Кавказа.