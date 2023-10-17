В Фиагдоне открылся мемориал советским воинам

Опубликовано: 4:33, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

В селении Нижний Фиагдон, что в Северной Осетии, сегодня торжественно открылся мемориал, который увековечивает имена погибших в Великой Отечественной войне 200 советских солдат.

Мемориал памяти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне в битве за Кавказ, открылся в селении Нижний Фиагдон Северной Осетии, сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского филиала ПАО "РусГидро".

"Мемориальный памятник увековечивает имена 200 погибших советских солдат, в его создании приняли участие администрация Ардонского района, Северо-Осетинский филиал ПАО "РусГидро", военный историк Алина Акоефф, а также республиканские поисковые отряды"

- сообщение пресс-службы ПАО "РусГидро"

Работа по установлению имен героев была нелегкой – поисковикам пришлось обработать тома архивных данных, после чего стали известны имена более 200 погибших бойцов. Северную Осетию защищали представители почти всех республик и областей бывшего СССР, передает ТАСС.

"Пока мы работали над созданием мемориала, удалось установить еще 130 имен бойцов, которые погибли, защищая эти земли. Это свидетельствует о том, что наша работа в этом направлении не напрасна, а значит - ее необходимо продолжать"

- директор Северо-Осетинского филиала "РусГидро" Виталий Тотров