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В Дагестане открыли памятники погибшим в годы ВОВ

В Дагестане открыли памятники погибшим в годы ВОВ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли в трех селах Табасаранского района.

Три памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были открыты в Табасаранском районе Дагестана, информирует пресс-служба районной администрации.

"В преддверии 78-й годовщины Великой Победы сразу в трех селах - Ягдыг, Аркит и Марага - на территории школ открыли памятники воинам-односельчанам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны"

– пресс-служба районной администрации.

По словам главы Табасаранского района Магомеда Курбанова, долг всех россиян помнить имена тех, кто погиб, защищая Родину.

"Нет ни одной семьи в районе, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Из 4 тыс. ушедших на фронт вернулись в свои дома меньше половины"

– Магомед Курбанов.

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