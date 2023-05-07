В Дагестане открыли памятники погибшим в годы ВОВ

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли в трех селах Табасаранского района.
Три памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были открыты в Табасаранском районе Дагестана, информирует пресс-служба районной администрации.
"В преддверии 78-й годовщины Великой Победы сразу в трех селах - Ягдыг, Аркит и Марага - на территории школ открыли памятники воинам-односельчанам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны"
– пресс-служба районной администрации.
По словам главы Табасаранского района Магомеда Курбанова, долг всех россиян помнить имена тех, кто погиб, защищая Родину.
"Нет ни одной семьи в районе, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Из 4 тыс. ушедших на фронт вернулись в свои дома меньше половины"
– Магомед Курбанов.