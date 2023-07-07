Северная Осетия празднует 99-летие. Стоит ли ехать туда отдыхать?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто живет в Северной Осетии, какие там горы, какой климат, где остановиться и как одеваться туристам в Северной Осетии, что посмотреть и какие блюда попробовать- расскажем в этом материале.

В 1774 году Осетия одной из первых на Северном Кавказе добровольно вошла в состав Российской империи, а город Владикавказ, основанный десятью годами позже, стал полноценной российской крепостью. С 1924 году как автономная область, а с 1936 года как республика Северная Осетия-Алания – российский субъект, который сейчас входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Герб республики — золотистый барс (символ власти, благородства и силы) на фоне серебряных гор — еще со средних веков был эмблемой осетинской земли и ее народа.

Кто живет в Северной Осетии?

Население Северной Осетии Алании сейчас составляет 680,6 тыс. человек, половина из которых живет во Владикавказе. Северная Осетия - один из самых густонаселенных субъектов РФ: более 140 человек на кв. км. Республика многонациональная: помимо осетин там живут русские, ингуши, грузины, греки, украинцы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие горы в Северной Осетии?

Горы — визитная карточка Кавказа в целом и Северной Осетии в частности. Почти половина ее территории занята горами, предгорьями и склонами Большого Кавказа. Главная гора республики — Джимарай (4780 м над уровнем моря) - напоминает четырехгранную пирамиду. Две грани Джимарая со стороны севера спускаются в Даргавское ущелье, где начинаются знаменитые ледники Колка и Мидаграбин. На границе Северной Осетии и Грузии находится одна из самых красивых горных вершин мира — Казбек (5033 м).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой климат в Северной Осетии?

Климат в основном умеренно-континентальный, но имеет особенности в силу географического рельефа. К примеру, лето на равнинных участках часто бывает затяжным и жарким, а в горах — прохладным.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экологичная республика

В 2022 году республика вошла в десятку регионов России с минимальным объемом выбросов вредных веществ в атмосферу. Это следует из результатов анализа, проведенного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. По сравнению с 2021 годом вредных выбросов стало меньше на 10,6%.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться туристу в Северной Осетии?

Комфортнее всего туристам будет во Владикавказе. Но чтобы приобщиться к духу и быту осетин, подышать чистым горным воздухом, пообщаться со старожилами и узнать их секреты здоровья и долгожительства, стоит воспользоваться советами многочисленных туристических фирм и отправиться на день-другой в горы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как одеваться туристам в Северной Осетии?

Северная Осетия — одна из самых демократичных республик на Кавказе. Большинство осетин исповедует православие, но женщинам лучше отказаться от экстремального мини и декольте; шорты уместны, если они не слишком короткие. Если вы планируете подъем в горы, стоит брать с собой удобную обувь и что-нибудь теплое.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Северной Осетии?

Владикавказ

Владикавказ основан 6 мая 1784 года и связан с эпохой царствования Екатерины II. Основанный как русский форпост на правом берегу Терека, сегодня это один из красивейших городов Северного Кавказа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архитектура города — это смесь готики, модерна и немного мавританского стиля. Вы сможете ее оценить, прогулявшись по проспекту Мира (бывшему Александровском). Особую теплоту и уют ему придает отсутствие автомобильного движения — по обе стороны бульвара ходят трамваи.

Мечеть Мухтарова

Стоит обратить свое внимание на Мечеть Мухтарова, которую начали строить в 1900 году. Одним из главных спонсоров строительства мечети был нефтепромышленник из Баку Муртуза Мухтаров. Расположенная между гордым Тереком и величественными вершинами Большого Кавказского хребта, она смотрится несколько хрупкой. Основу здания составляет белый известняк, привезенный из Баку, а облицовка - из красного кирпича. С 1996 года это действующая суннитская мечеть.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк культуры

Парк культуры и отдыха назван именем Коста Хетагурова, основателя осетинского литературного языка. Парки на территории всего Северного Кавказа — особая культура, основанная на любви местных жителей к природе и их готовности делиться рукотворной красотой. Владикавказский парк считается старейшим в регионе: его благоустройством начали заниматься еще в первой половине XIX века. Находится он в самом центре города на правом берегу Терека. Там можно

прогуляться по тенистым аллеям,

ощутить непередаваемый аромат хвойных деревьев,

прокатиться на катамаране по зеркальной поверхности пруда, вода в который подается непосредственно из Терека.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Город мертвых - Даргавс

Даргавс — самый крупный некрополь на Северном Кавказе. Состоит он из 95 склепов XIV-XVIII вв. Здесь нашли покой около 10 тыс. человек. На зеленом холме, окруженном высокими горами, расположены башенки — домики-склепы, сложенные из крупных камней, скрепленных известковым раствором. Через небольшие окошки видны человеческие останки, кости, черепа. Зрелище, заставляющее задуматься о бренности всего сущего.

Для местных жителей это святое место, потому стиль одежды и поведения следует обдумать заранее.

Даргавс, объектом ЮНЕСКО, расположен в 43 км от Владикавказа. Вход на территорию памятника платный — 100 рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кармадонское ущелье

Потрясающее по своей красоте место обрело печальную славу два десятка лет назад, когда там в сентябре 2002 года сошедшим ледником была погребена группа Сергея Бодрова-младшего. Все 125 человек, входившие в группу, до сих пор считаются без вести пропавшими. Туристы нередко спускаются в ущелье, где несет свои быстрые воды река Геналдон, хотя спуск достаточно сложен.

Долина Мидаграбинских водопадов

Мидаграбинское ущелье — еще одна природная жемчужина Северной Осетии. От Владикавказа до ущелья на автомобиле добираться около часа. Мидаграбиндон — так называется протекающая вдоль долины река - в переводе означает "глубокое ущелье". Семикилометровая долина упирается в стену гор, с высоты которых вниз устремляются потоки хрустальной воды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всего здесь 8 водопадов, самый большой из которых Большой Зейгалан (Падающая лавина) несет воды с высоты 750 метров. Он привлекает наибольшее внимание путешественников. Воздух здесь наполнен влагой и мелкими капельками от падающей воды и испарений.

Туристам надо иметь в виду, что зимой водопады почти полностью замерзают, а к ноябрю высыхают.

Самый высокогорный монастырь

Аланский Свято-Успенский Монастырь расположен в 50 км от Владикавказа на берегу реки Фиагдон вблизи села Хидикус. Это самый высокогорный монастырь на территории России. Каждую неделю его посещают паломники со всей страны. Сторожевые башни, сохранившиеся здесь, служат колокольнями на монастырском подворье.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В средние века на месте сегодняшнего монастыря проживал старинный род Гусовых. В XIX веке на этой земле появляется церковь Святых жен мироносиц, которая была восстановлена иноками в 2004 году. Строгий классический византийский стиль монастыря остается в памяти надолго. Несмотря на молодой возраст (немногим более 20 лет), внешний вид монастыря в сочетании с горным пейзажем создает ощущение вечности.

Музеи и театры Северной Осетии

Североосетинский Государственный музей истории, архитектуры и литературы.

Музей современной истории и культуры Северной Осетии.

Североосетинский художественный Музей им. М.Туганова. Бывший дом купца Оганова, где располагается этот музей, был построен в 1903 году и поражает богатством росписи и лепниной. Местные говорят: "Если соскучились по Питеру, идите в Художественный музей".

Североосетинский Академический театр им. Тхапсаева.

Филиал Мариинского театра.

Североосетинский театр оперы и балета.

Академический русский театр им. Вахтангова.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осетинская кухня

Самое популярное блюдо Северной Осетии — осетинский пирог. В любом ресторане вы найдете в меню целый список пирогов с разнообразной начинкой – от мяса до вишни.

На стол подается три пирога, причем один на другом. Это своего рода символ триединства — Бога, Солнца и Земли. Разрезают пироги на 8 частей двумя крестами.

Популярно блюдо под названием "лывжа" — это нечто среднее между супом и мясным рагу. Готовится блюдо в большом казане, а подается в глиняных горшочках.

Домашний сыр — один из главных атрибутов осетинского застолья. Варится он из коровьего молока, а также из молока коз или овец.

Из десертов популярен хворост — дзуката. Без него не обходится ни одна осетинская свадьба.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боль Северной Осетии

Трагическая страница современной истории Северной Осетии — события в Беслане сентября 2004 года. Посещение Мемориального комплекса, открытого в 2012 году, — дань памяти жертвам одного из самых страшных терактов XXI века, в результате которого погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Люди, приезжающие с Северную Осетию, приходят в бесланскую школу почтить память погибших.

Земля Северной Осетии Алании богата и щедра. Там живет гостеприимный народ. Каждый год туристический поток в республику увеличивается примерно на 30%. К июлю 2023 года здесь уже побывало более 400 тыс. человек, и планы по увеличению туристического потока до 1-1,5 млн человек выглядят вполне реальными.