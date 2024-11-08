Жители Владикавказа лишились денег при покупке майнинг-оборудования

Жители Владикавказа потратили 430 тыс рублей на покупку майнинг-оборудования. Однако покупку они не приобрели. Лжепродавца задержали в Ростове.

Жители Владикавказа захотели приобрести майнинг-оборудование через интернет, но лишились крупной суммы денег, пишет пресс-служба МВД по Северной Осетии.

В ведомстве заявили, что житель Ростова объявил о продаже оборудование, на которое нашлись покупатели из Владикавказа. В качестве предоплаты они внесли 430 тыс рублей.

Однако рекламное объявление оказалось фейковым. Жители РСО на своей покупке потеряли более 430 тыс рублей и остались без обещанного оборудования.

Полиция нашла афериста, им оказался 27-летний житель Ростова. Он задержан и против него завели уголовное дело. Расследования продолжается.