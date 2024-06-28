Жители Сванети в Грузии могут остаться без электричества из-за майнинга

Подача электроэнергии в Местийском муниципалитете Грузии может прекратиться из-за перегрузки сети. Ее вызвал неконтролируемый майнинг криптовалют.
Неконтролируемый майнинг криптовалют спровоцировал рост потребления электроэнергии в нескольких населенных пунктах региона Сванети в Грузии. Администрация Местиа просит жителей сел Чубери и Хаиша прекратить это занятие.
«В административных единицах катастрофически возросло потребление электроэнергии, что связано неконтролируемым майнингом криптовалют»
- мэрия Местиа
Линии электроснабжения сейчас перегружены, поэтому авария может случится в любое время.
Поселок Местиа не первый раз сталкивается с подобной проблемой. Любители майнинга выбирают этот регион из-за низких тарифов на электроэнергию из-за высокогорного статуса.