Энергетики запретят майнинг в некоторых регионах России

В скором времени жители юга России и ряда других регионов страны столкнутся с полным запретом майнинга криптовалюты – как пояснили энергетики, у них просто нет резервов для этого.

Минэнерго России в ближайшее время планирует полностью запретить майнинг криптовалюты в ряде российских регионов на государственном уровне, заявил заместитель главы ведомства Евгений Грабчак.

"У нас, допустим, с вами уже сейчас дефицитные зоны - это Дальний Восток, это юго-запад Сибири, это Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года"

- Евгений Грабчак

При этом юг России назван неслучайно: значительный прогресс в развитии промышленности требует дополнительной энергии, тогда как все имеющиеся резервы в ее поставках уже исчерпаны. В т же время в регионе процветает майнинг, хотя некоторые майнинговые фермы предприимчивых южан потребляют электричество, как небольшой завод. Причем как правило электроэнергия просто крадется из сетей, из-за чего на них и происходят множественные аварии, передает ТАСС.

В то же время технически обнаружить таких потребителей весьма несложно – достаточно лишь сравнить мощность, отбираемую на ЛЭП, с тем, как оплачиваются эти поставки, и отключить незаконных потребителей.