Вестник Кавказа

Дагестанские майнеры уходят под землю

Дагестанские майнеры уходят под землю
© Фото: скриншот из видео Telegram-канала правительства Дагестана
В Сергокалинском районе Дагестана правоохранители обнаружили незаконную майнинговую ферму, хозяин которой оборудовал ее под землей, чтобы избежать ответственности за хищения электроэнергии.

Бум незаконной добычи криптовалюты, охвативший Дагестан, не прекращается – дагестанские майнеры прячутся под землю и устраивают мобильные майнинг-фермы, чтобы не попасться правоохранителям.

Так, очередная незаконная майнинг-ферма была обнаружена в Сергокалинском районе под землей – ее видео опубликовал официальный Telegram-канкал правительства Дагестана.

На подземной "ферме" днем и ночью работали 17 аппаратов для добычи криптовалюты, а для того, чтобы аппаратура не перегревалась, хозяин установил мощные вентиляторы охлаждения.

Дагестанские правоохранители вместе с энергетиками постоянно выявляют такие "предприятия" в  районах республики - об этом на совещании о подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону рассказал премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов, призвав уделить этой проблеме больше внимания и сил всех ответственных служб.

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