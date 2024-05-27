Дагестанские майнеры уходят под землю

В Сергокалинском районе Дагестана правоохранители обнаружили незаконную майнинговую ферму, хозяин которой оборудовал ее под землей, чтобы избежать ответственности за хищения электроэнергии.

Бум незаконной добычи криптовалюты, охвативший Дагестан, не прекращается – дагестанские майнеры прячутся под землю и устраивают мобильные майнинг-фермы, чтобы не попасться правоохранителям.

Так, очередная незаконная майнинг-ферма была обнаружена в Сергокалинском районе под землей – ее видео опубликовал официальный Telegram-канкал правительства Дагестана.

На подземной "ферме" днем и ночью работали 17 аппаратов для добычи криптовалюты, а для того, чтобы аппаратура не перегревалась, хозяин установил мощные вентиляторы охлаждения.

Дагестанские правоохранители вместе с энергетиками постоянно выявляют такие "предприятия" в районах республики - об этом на совещании о подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону рассказал премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов, призвав уделить этой проблеме больше внимания и сил всех ответственных служб.