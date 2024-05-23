Вестник Кавказа

Хищение электроэнергии почти на 200 млн рублей выявили в Дагестане

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За несколько месяцев в Дагестане выявили почти 900 случаев хищения электроэнергии. Сумма ущерба составила около 200 млн рублей. 

В Дагестане пресекли хищение электроэнергии почти на 198 млн рублей. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании "Россети". 

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" за первый квартал текущего года выявили 880 фактов хищения электроэнергии на территории Дагестана общим объемом 35 млн кВт-ч. В денежном выражении ущерб, причиненный энергокомплексу республики, превысил 198 млн рублей"

– пресс-служба компании 

Там обратили внимание на то, что данный объем позволяет три месяца снабжать электроэнергией всех жителей Дербента. 

В компании также поведали, что выявили 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами, которые занимаются добычей криптовалюты.

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