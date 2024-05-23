Питающую горные районы подстанцию расширят в Дагестане

На сегодняшний день подстанция снабжает электроэнергией жителей горных поселений. После выполнения всех работ ее мощность существенно увеличится.

Специалисты приступили к работам по расширению подстанции 110 кВ "Гуниб" в Дагестане. Об этом сказано в Telegram-канале ПАО "Россети".

"Модернизация позволит повысить надежность и качество электроснабжения жителей, а также республиканского детского санатория "Гуниб", туристического комплекса "Орлиное гнездо", мемориала "Белые журавли"

– пресс-служба энергетической компании

Там подчеркнули, что в рамках модернизации объекта планируется выполнить установку нового силового трансформатора.

"Специалисты "Россети Северный Кавказ" установят на объекте новый силовой трансформатор на 25 МВА, что позволит увеличить общую мощность в 1,5 раза – до 45 МВА"

– ПАО Россети

В настоящее время эта подстанция обеспечивает электроэнергией 40 поселений, расположенных в горных районах республики, и ряд туристических объектов.