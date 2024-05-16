Дагестанские аграрии будут выращивать в горах фрукты и овощи

Глобальное потепление климата диктует новые тренды для выращивания сельскохозяйственных культур: адаптироваться к ним пробуют дагестанские земледельцы, которые осваивают выращивание сельхозкультур в горах региона.

Опережая прогнозы ученых, связанные с потеплением климата и как следствие дефицитом влаги, аграрии Дагестана в последние годы переходят на новые сорта выращиваемых ими сельскохозяйственных культур, а также высаживают интенсивные и суперинтенсивные фруктовые сады выше по склонам гор, сообщили в пресс-службе Института географии РАН.

"Тренд на потепление и растущий дефицит влаги в горах Восточного Кавказа диктует не только переход на выращивание продукции, устойчивой к этим особенностям, но и смену культур и сортов, расширение их ареалов в высотном ряду, а также активизацию селекционной науки Дагестана и ее связей с ведущими селекционерами страны"

- пресс-служба Института географии РАН

Специалисты института, НИУ ВШЭ и Дагестанского государственного университета народного хозяйства провели первый этап исследований, изучив адаптацию жителей к изменениям климата, который показал: сельские хозяйства высокогорных районов республики уже высаживают новые сорта капусты и ее гибриды, а также гибриды помидоров, устойчивые к таким катаклизмам, передает ТАСС.

Толерантно ведут себя и фруктовые деревья - абрикосы, персики и сливы начали вызревать на большей высоте над уровнем моря, до 2 тыс м, и на этих высотах уже заложены сады на горных террасах.

Прекрасно чувствуют себя в новых условиях и яблоневые сады, в том числе интенсивные и суперинтенсивные – они быстро адаптировались к новым условиям окружающей среды и готовы радовать садоводов обильным урожаем, отметили ученые,