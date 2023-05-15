Вестник Кавказа

Дожди могут помешать аграриям на Северном Кавказе, засуха – в Черноземье

Дожди могут помешать аграриям на Северном Кавказе, засуха – в Черноземье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гидрометцентр распространил прогноз агрометеорологических условий. Он показывает, какое влияние погода может оказать на ситуацию в сельском хозяйстве в том или ином регионе.

Об агрометеорологических условиях в России в последнюю треть мая рассказали в Гидрометцентре: погодное ведомство опубликовало соответствующий прогноз на своем сайте.

На Северном Кавказе, ожидают специалисты, пройдут дожди, из-за которых на части полей может возникнуть переувлажнение почвы.

В северной части Черноземной зоны почва увлажена практически оптимально. Поэтому в Гидрометцентре позитивно оценивают перспективы всхода и дальнейшего роста различных культур.

А вот в Черноземной зоне агрометеорологические условия будут напряженными из-за засухи. Особенно остро эта проблема встанет для Юга России.

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