Ставрополье произвело 90 тыс т молока за 2025 год

По итогам первых двух месяцев текущего года предприятия Ставропольского края произвели 90 тыс т молока. Рост составил 4,5% в сравнении с началом 2024 года.

За январь и февраль 2025 года на Ставрополье произвели почти 90 тыс т молока. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, рассказал глава регионального Минсельхоза Сергей Измалков.

"В том числе в сельхозорганизациях получено 37,9 тыс. тонн молока, рост составил 12,1%"

- Сергей Измалков

Сегодня на Ставрополье функционируют 33 организации, занимающихся производством и продажей молочной продукции. Они расположены в 14 различных округах региона. Общее число молочного скота в них достигло 22 тыс голов, добавил Измалков в своем Telegram-канале.