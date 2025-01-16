Вестник Кавказа

Ставропольская компания вошла в пятерку крупнейших застройщиков России

Ставропольская компания вошла в пятерку крупнейших застройщиков России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Темпы ввода жилья в Ставрополе позволили компании из региона войти в пятерку крупнейших отечественных девелоперов.

Ставропольская строительная компания "ЮгСтройИнвест" вошла в пятерку крупнейших застройщиков РФ за минувший год. 

Сообщается, что суммарные строительные объемы ставропольской компании составили почти 700 тыс кв м жилья за 2024 год. 

Это значительно больше показателей 2023 года, когда девелопер построил жилых домов с общей площадью менее 400 тыс кв м. 

Отметим, что компания заняла четвертое место, первые три компании рейтинга связаны со строительством в столице – ПИК, Самолет, "Фонд реновации". Каждый из московских застройщиков ввел в эксплуатацию свыше 1 млн тыс кв м. 

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