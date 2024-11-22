Агроклассы на 110 млн рублей создадут на Ставрополье

Десятки агроклассов, ученики которых будут осваивать азы сельского хозяйства прямо в школе, откроют в Ставропольском крае в текущем году. В проекте задействованы более 70 инвесторов.

Более 60 агроклассов будет сформировано на Ставрополье в 2025 году, рассказал глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

По его словам, до 2026 года в школах региона будет создан в общей сложности 61 агрокласс. На это планируется потратить 110,3 млн рублей.

Измалков уточнил, что в создании классов будут участвовать в общей сложности 73 инвестора.

"В соответствии с федеральным проектом "Кадры в АПК" инвестору будет возмещено до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение агроклассов"

– министр

Стоит отметить, что агроклассы будут создаваться в рамках общероссийского проекта, который называется "Кадры в АПК". В Ставропольском крае он начал воплощаться в жизнь в нынешнем году.

Минобразования Ставрополья предстоит подготовить список оборудования, которое нужно будет учащимся агроклассов в учебном процессе. Глава региона Владимир Владимиров также дал поручение – разбить при каждом агроклассе сад, в котором дети смогут отрабатывать новые знания на практике.