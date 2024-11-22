Вестник Кавказа

Агроклассы на 110 млн рублей создадут на Ставрополье

Яблоня с яблоками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Десятки агроклассов, ученики которых будут осваивать азы сельского хозяйства прямо в школе, откроют в Ставропольском крае в текущем году. В проекте задействованы более 70 инвесторов.

Более 60 агроклассов будет сформировано на Ставрополье в 2025 году, рассказал глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

По его словам, до 2026 года в школах региона будет создан в общей сложности 61 агрокласс. На это планируется потратить 110,3 млн рублей.

Измалков уточнил, что в создании классов будут участвовать в общей сложности 73 инвестора.

"В соответствии с федеральным проектом "Кадры в АПК" инвестору будет возмещено до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение агроклассов"

– министр

Стоит отметить, что агроклассы будут создаваться в рамках общероссийского проекта, который называется "Кадры в АПК". В Ставропольском крае он начал воплощаться в жизнь в нынешнем году.

Минобразования Ставрополья предстоит подготовить список оборудования, которое нужно будет учащимся агроклассов в учебном процессе. Глава региона Владимир Владимиров также дал поручение – разбить при каждом агроклассе сад, в котором дети смогут отрабатывать новые знания на практике.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1465 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Парк транспорта Пятигорска пополнят уральские трамваи

Парк транспорта Пятигорска пополнят уральские трамваи

Группа юных футболистов попала в больницу в Ставрополе

Группа юных футболистов попала в больницу в Ставрополе

В Ставропольском крае за десять лет пятикратно выросло число киберпреступлений

В Ставропольском крае за десять лет пятикратно выросло число киберпреступлений

Ремонт выключит свет в части Ставропольского края

Ремонт выключит свет в части Ставропольского края

Ставропольские аграрии смогут заказывать дожди

Ставропольские аграрии смогут заказывать дожди

Самое бюджетное жилье для отдыха нашлось в Пятигорске

Самое бюджетное жилье для отдыха нашлось в Пятигорске

Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Барсетка привела к эвакуации банка в Невинномысске

Барсетка привела к эвакуации банка в Невинномысске

Пожар в Невинномысске вспыхнул из-за ссоры семейной пары

Пожар в Невинномысске вспыхнул из-за ссоры семейной пары

Тысячи жителей Ставрополья остались без воды в кранах

Тысячи жителей Ставрополья остались без воды в кранах

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы