Агроклассы на 110 млн рублей создадут на Ставрополье

Более 60 агроклассов будет сформировано на Ставрополье в 2025 году, рассказал глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.
По его словам, до 2026 года в школах региона будет создан в общей сложности 61 агрокласс. На это планируется потратить 110,3 млн рублей.
Измалков уточнил, что в создании классов будут участвовать в общей сложности 73 инвестора.
"В соответствии с федеральным проектом "Кадры в АПК" инвестору будет возмещено до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение агроклассов"
– министр
Стоит отметить, что агроклассы будут создаваться в рамках общероссийского проекта, который называется "Кадры в АПК". В Ставропольском крае он начал воплощаться в жизнь в нынешнем году.
Минобразования Ставрополья предстоит подготовить список оборудования, которое нужно будет учащимся агроклассов в учебном процессе. Глава региона Владимир Владимиров также дал поручение – разбить при каждом агроклассе сад, в котором дети смогут отрабатывать новые знания на практике.