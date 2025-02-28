Вестник Кавказа

В Дагестане увеличат площадь сада киви до 100 га

В Дагестане увеличат площадь сада киви до 100 га
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербентском районе Дагестане начали выращивать киви. Аграрии планируют значительно увеличить площадь посадок заморской ягоды.

Дагестан станет площадкой для аграрных экспериментов: в Дербентском районе республике разбили крупнейший в стране сад киви, площадь насаждений будет увеличена в пять раз.  

Сообщается, что урожай экзотической ягоды составит порядка 30-40 тонн с одного гектара в 2026 году.

Как сообщили в предприятии "Полоса", которое реализует проект, площадь сада в дальнейшем будет доведена до 100 га с нынешних 20 га. 

Отмечается, что для воплощения аграрных опытов в республике привлекаются иностранные эксперты.

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