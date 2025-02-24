Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Дагестан теперь будет "специализироваться" на киви: в республике разбили самый крупный сад тропической ягоды в стране.

В Дагестане разбили самый крупный в стране сад киви. Площадь посадок агрокультуры составила 20 га.

Сообщается, что посадки саженцев киви осуществлялись в течение двух последних лет в одном из сел Дербентского района республики.

Ранее самым крупным садом киви считались посадки на территории филиала института генетических ресурсов в Сочи.

Как пояснили в региональном минсельхозе, в республике растет интерес к развитию экзотических направлений садоводства. Дагестане располагает благоприятными климатическими и почвенными условиями для различных аграрных экспериментов, передает РИА "Дагестан".