Вестник Кавказа

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан теперь будет "специализироваться" на киви: в республике разбили самый крупный сад тропической ягоды в стране.

В Дагестане разбили самый крупный в стране сад киви. Площадь посадок агрокультуры составила 20 га. 

Сообщается, что посадки саженцев киви осуществлялись в течение двух последних лет в одном из сел Дербентского района республики. 

Ранее самым крупным садом киви считались посадки на территории филиала института генетических ресурсов в Сочи. 

Как пояснили в региональном минсельхозе, в республике растет интерес к развитию экзотических направлений садоводства. Дагестане располагает благоприятными климатическими и почвенными условиями для различных аграрных экспериментов, передает РИА "Дагестан".

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