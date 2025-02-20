"Газпром" проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году

В этом году газ появится в еще 1,5 тыс домах Дагестана. Работу проведут специалисты из "Газпрома".

В свыше 1,5 тыс домов в Дагестане проведут газ в 2025 году. Работами займется компания "Газпром", рассказали в республиканском Минэнерго.

"В 2024 году план-график догазификации исполнен более чем на 100%. Всего за время реализации программы с 2022 года пользуются газом уже свыше 4 тыс. человек. У более 7 тыс. уже есть техническая возможность подключиться к ресурсу"

- Минэнерго Дагестана

Ранее "Газпром" и дагестанское правительство заключили программу газификации республики, рассчитанную на пять лет. На ее реализацию с 2021 по 2025 года было выделено 13 млрд рублей.