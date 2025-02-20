Вестник Кавказа

"Газпром" проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году

"Газпром" проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году газ появится в еще 1,5 тыс домах Дагестана. Работу проведут специалисты из "Газпрома".

В свыше 1,5 тыс домов в Дагестане проведут газ в 2025 году. Работами займется компания "Газпром", рассказали в республиканском Минэнерго.

"В 2024 году план-график догазификации исполнен более чем на 100%. Всего за время реализации программы с 2022 года пользуются газом уже свыше 4 тыс. человек. У более 7 тыс. уже есть техническая возможность подключиться к ресурсу"

- Минэнерго Дагестана

Ранее "Газпром" и дагестанское правительство заключили программу газификации республики, рассчитанную на пять лет. На ее реализацию с 2021 по 2025 года было выделено 13 млрд рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

Экс-главе Избербаша продлили арест

Экс-главе Избербаша продлили арест

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

В Дагестане две лавины накрыли горные дороги

В Дагестане две лавины накрыли горные дороги

Аварии оставили без электричества почти 30 сел в Дагестане

Аварии оставили без электричества почти 30 сел в Дагестане

Ozon готовится к открытию склада в Махачкале

Ozon готовится к открытию склада в Махачкале

Школьная драка обернулась ранением в селе Дружба в Дагестане

Школьная драка обернулась ранением в селе Дружба в Дагестане

О лавинах в горах снова напомнили в МЧС Дагестана

О лавинах в горах снова напомнили в МЧС Дагестана

Снежные метели привели к закрытию дорог в Дагестане

Снежные метели привели к закрытию дорог в Дагестане

В Махачкале продлили домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС

В Махачкале продлили домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы