Аварии оставили без электричества почти 30 сел в Дагестане

Специалисты в Дагестане восстанавливают энергоснабжение 27 сел. Они остались без света из-за нескольких аварий.

В четверг, 27 февраля, Дагестане из-за нескольких аварии пропал свет у жителей 27 сел. Об этом сказано в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС России по региону.

"По информации от диспетчеров Единой дежурной диспетчерской службы Буйнакского, Ботлихского, Карабудахкентского, Кизлярского и Казбековского районов, произошли аварийные отключения. В зону аварийного отключения попали 27 сел"

– пресс-служба управления

Согласно предварительной информации, электричество пропало после замыкания на трансформаторной подстанции и обрывов ЛЭП.

В настоящее время специалисты занимаются работами по восстановлению энергоснабжения. В них участвуют 40 человек, задействовано 11 единиц техники.