Аварии оставили без электричества почти 30 сел в Дагестане

Специалисты в Дагестане восстанавливают энергоснабжение 27 сел. Они остались без света из-за нескольких аварий.
В четверг, 27 февраля, Дагестане из-за нескольких аварии пропал свет у жителей 27 сел. Об этом сказано в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС России по региону.
"По информации от диспетчеров Единой дежурной диспетчерской службы Буйнакского, Ботлихского, Карабудахкентского, Кизлярского и Казбековского районов, произошли аварийные отключения. В зону аварийного отключения попали 27 сел"
– пресс-служба управления
Согласно предварительной информации, электричество пропало после замыкания на трансформаторной подстанции и обрывов ЛЭП.
В настоящее время специалисты занимаются работами по восстановлению энергоснабжения. В них участвуют 40 человек, задействовано 11 единиц техники.