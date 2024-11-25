Вестник Кавказа

"Ахмат" упустил победу над "Динамо" в Грозном

матч чемпионата России по футболу между “Ахматом“ и “Динамо“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Динамо“
Грозненский "Ахмат" встречался сегодня на своем поле с московским "Динамо". Команды сыграли вничью.

В Грозном только что завершился матч 17-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и московским "Динамо". Команды сыграли вничью 1:1.

Счет на 22-й минуте открыл нападающий грозненцев Максим Самородов. Динамовцы отыгрались на 96-й минуте благодаря точному удару вратаря Игоря Лещука.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" с 10 очками располагается на 15-м месте в чемпионате России. "Динамо" находится на 5-й строчке, в активе столичной команды 32 очка


 

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