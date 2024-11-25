"Ахмат" упустил победу над "Динамо" в Грозном

Грозненский "Ахмат" встречался сегодня на своем поле с московским "Динамо". Команды сыграли вничью.

В Грозном только что завершился матч 17-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и московским "Динамо". Команды сыграли вничью 1:1.

Счет на 22-й минуте открыл нападающий грозненцев Максим Самородов. Динамовцы отыгрались на 96-й минуте благодаря точному удару вратаря Игоря Лещука.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" с 10 очками располагается на 15-м месте в чемпионате России. "Динамо" находится на 5-й строчке, в активе столичной команды 32 очка



