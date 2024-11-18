Вестник Кавказа

В возрождающийся "Анжи" вернулись несколько лидеров команды

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© Фото: Telegram-канал “Анжи“
Несколько бывших футболистов "Анжи" вернулись в клуб. Ранее махачкалинцы анонсировали свое возвращение и скорое участие в медийном футболе.

Бывшие футболисты махачкалинского "Анжи", планирующего выступать в Медиалиге, вернулись в клуб. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 27 ноября в Telegram-канале "Анжи".

"У легенд дагестанского футбола за плечами впечатляющий опыт выступлений в РПЛ, а также памятные моменты, когда они вместе с "Анжи" достигли 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Теперь их ждет новый вызов в медиапроекте "Анжи"

– гласит заявление

Напомним, "Анжи" вылетел из Премьер-лиги в 2019 году, а в 2022 года утратил профессиональный статус. В сентябре в "Анжи" сообщили, что намерены возродиться. Клуб из Дагестана будет участвовать в медийном и любительском футболе.

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