Легенда ЦСКА возглавил азербайджанский клуб

Василий Березуцкий стал новым наставником «Сабаха». Соглашение со специалистом подписано на 2,5 года. Ранее он работал в Китае.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий стал новым главным тренером азербайджанского «Сабаха», пишет пресс-служба футбольного клуба.

Трудовое соглашение с российским специалистом рассчитано на 2,5 года. Березуцкий сменил на своей должности хорватского тренера Крунослава Рендуловича.

До контракта с «Сабахом» россиянин помогал Леониду Слуцкому в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа». Василий ему же помогал в нидерландском «Витессе», а также работал ЦСКА и «Краснодаре».