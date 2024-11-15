Вестник Кавказа

Легенда ЦСКА возглавил азербайджанский клуб

Легенда ЦСКА возглавил азербайджанский клуб
© Фото: соцсети ФК “Сабах“
Василий Березуцкий стал новым наставником «Сабаха». Соглашение со специалистом подписано на 2,5 года. Ранее он работал в Китае.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий стал новым главным тренером азербайджанского «Сабаха», пишет пресс-служба футбольного клуба.

Трудовое соглашение с российским специалистом рассчитано на 2,5 года. Березуцкий сменил на своей должности хорватского тренера Крунослава Рендуловича.

До контракта с «Сабахом» россиянин помогал Леониду Слуцкому в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа». Василий ему же помогал в нидерландском «Витессе», а также работал ЦСКА и «Краснодаре».

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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