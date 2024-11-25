Вестник Кавказа

Армия Израиля атаковала "террористические цели" в Ливане

Армия Израиля атаковала "террористические цели" в Ливане
© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ сегодня вечером нанесла удары по ряду целей, которые в ее пресс-службе охарактеризовали как террористические, на территории Ливана, в ответ на запуск "Хезболлой" ракет по горе Дов.

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном оказался нарушен: в ответ на ракетный удар "Хезболлы" по горе Дов армия Израиля ударила по целям в Ливане.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Сегодня боевики "Хезболлы" ударили двумя ракетами в местность вокруг горы Дов в северной части Израиля. Это произошло впервые с установления перемирия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна даст "решительный" ответ.

В Госдепартаменте сегодня заявили, что тщательно изучат сообщения о нарушении режима прекращения огня, который начал действовать 27 ноября. Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер пояснил, что американская сторона создала механизм для расследования таких ситуацией вместе с Францией, и сегодняшние инциденты будут проверяться в его рамках.

При этом в целом американский дипломат оценил соглашение о перемирии как успешное.

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