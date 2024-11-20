В Израиле заявили об окончании военной операции против "Хезболлы"

Израиль завершил военную операцию в Ливане против "Хезболлы", об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
Как сообщили в офисе Нетаньяху, израильские военные уничтожили свыше 12 тыс целей, среди которых более 1,5 тыс – командные пункты "Хезболлы".
Также отмечается, что военным под флагом со Звездой Давида удалось уничтожить около 2,5 тыс вооруженных членов "Хезболлы", из них 28 – командиры дивизий и бригад.
Как отметил советник Нетаньяху, израильские войска захватили большое количество военных трофеев. Общее число техники, боеприпасов и оборудования превысило 150 тыс единиц.
Отдельно отмечается, что Израилю удалось ликвидировать генсека "Хезболлы" Хасана Насраллу, а также 13 высокопоставленных членов организации.
Напомним, что 27 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном.