Вестник Кавказа

В Израиле заявили об окончании военной операции против "Хезболлы"

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле подвели итоги операции "Стрелы севера", которая была направлена на сокращение военного потенциала "Хезболлы" на юге Ливана. По информации израильской стороны, было уничтожено 2,5 тыс военных противника.

Израиль завершил военную операцию в Ливане против "Хезболлы", об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. 

Как сообщили в офисе Нетаньяху, израильские военные уничтожили свыше 12 тыс целей, среди которых более 1,5 тыс – командные пункты "Хезболлы". 

Также отмечается, что военным под флагом со Звездой Давида удалось уничтожить около 2,5 тыс вооруженных членов "Хезболлы", из них 28 – командиры дивизий и бригад. 

Как отметил советник Нетаньяху, израильские войска захватили большое количество военных трофеев. Общее число техники, боеприпасов и оборудования превысило 150 тыс единиц. 

Отдельно отмечается, что Израилю удалось ликвидировать генсека "Хезболлы" Хасана Насраллу, а также 13 высокопоставленных членов организации. 

Напомним, что 27 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном.

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