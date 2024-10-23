Израиль готов к войне с "Хезболлой" в случае нарушения перемирия – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля готова к войне в Ливане, если "Хезболла" нарушит перемирие. Он также выразил готовность прекратить огонь в секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готовится к полномасштабной войне в Ливане в случае нарушения "Хезболлой" режима прекращения огня.

Помимо этого, глава Кабмина Израиля выразил готовность прекратить боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, но только когда Тель-Авив добьется освобождения заложников.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что условия для заключения сделки с ХАМАС сегодня существенно изменились не в пользу палестинского движения.