Ильхам Алиев: территориальные претензии Армении не дают подписать мирный договор

Президент Азербайджана встретился со специальным помощником президента США. Стороны говорили о препятствиях со стороны Армении к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник специального помощника президента США, старшего директора по делам Европы в Совете безопасности США Майкла Карпентера. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Прежде всего Ильхам Алиев напомнил гостю, что инициатором мирного договора и пяти принципов, составляющих его основу, является Азербайджан. Страна поддерживает мирную повестку в регионе, но есть вопросы о намерениях Армении продвигать мирный процесс. Президент Азербайджана отметил, что Ереван направил свои последние предложения по тексту мирного договора спустя 70 дней. Также препятствием остается конституция Армении - в ней сохраняются территориальные претензии.

"Территориальные претензии Армении к Азербайджану на конституционной основе являются основным препятствием на пути к подписанию мирного договора"

– Ильхам Алиев

Азербайджан и впредь будет продолжать решительные шаги для продвижения мирного процесса на Южном Кавказе, заключил Ильхам Алиев.