Власти КБР обновили мемориал на Курпских высотах

В Терском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в преддверии 80-летия Великой Победы завершилась реконструкция мемориала на Курпских высотах, возведенного полвека назад, сообщил в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.
"В ходе реконструкции расширили основание памятника, обновили покрытие стелы и пятиконечной звезды в основании обелиска, выложили площадку гранитными плитами. Благоустроили территорию: установили крытую беседку, заменили ограждение и озеленили клумбы"
- Казбек Коков
Нашли новое место и танку времен Великой Отечественной войны – его установили на бетонный постамент, заново обустроили и входную арку перед мемориалом.
Также по федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" власти республики отремонтировали в районе "Братскую могилу и памятник" в Верхнем Курпе и "Братскую могилу" в Плановском, добавил глава региона.