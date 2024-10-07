Вестник Кавказа

Власти КБР обновили мемориал на Курпских высотах

Власти КБР обновили мемориал на Курпских высотах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Терского района Кабардино-Балкарии реконструировали мемориал на Курпских высотах, воздвигнутый к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне, Юратскую могилу и памятник в Верхнем Курпе.

В Терском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в преддверии 80-летия Великой Победы завершилась реконструкция мемориала на Курпских высотах, возведенного полвека назад, сообщил в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

"В ходе реконструкции расширили основание памятника, обновили покрытие стелы и пятиконечной звезды в основании обелиска, выложили площадку гранитными плитами. Благоустроили территорию: установили крытую беседку, заменили ограждение и озеленили клумбы"

- Казбек Коков

Нашли новое место и танку времен Великой Отечественной войны – его установили на бетонный постамент, заново обустроили и входную арку перед мемориалом.

Также по федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" власти республики отремонтировали в районе "Братскую могилу и памятник" в Верхнем Курпе и "Братскую могилу" в Плановском, добавил глава региона.

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