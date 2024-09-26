Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Армения обязана выдать Азербайджану данные о массовых захоронениях

Ильхам Алиев: Армения обязана выдать Азербайджану данные о массовых захоронениях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня направил обращение к участникам международной конференции по проблеме пропавших без вести, в котором потребовал у Армении предоставить информацию о массовых захоронениях пропавших без вести азербайджанцев.

В Баку проходит вторая международная конференция "Решение проблемы пропавших без вести лиц: защита права семей на установление истины", посвященная пропавшим без вести во время вооруженных конфликтов – с обращением к ее участникам обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении против Азербайджана. В результате Первой Карабахской войны до 4000 азербайджанцев уже более 30 лет считаются пропавшими без вести лицами. Среди них есть также мирные жители, в том числе дети и женщины. А шестеро граждан Азербайджана пропали без вести в Отечественной войне 2020 года"

- Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что после освобождения от оккупации азербайджанских земель появились новые факты, которые еще раз подтвердили показания очевидцев о зверствах, совершенных в отношении пропавших без вести азербайджанцев.

"В результате работ по эксгумации в обнаруженных на этих территориях массовых захоронениях собраны неопровержимые доказательства того, что лица, взятые Арменией в плен и заложники, были убиты, подвергшись пыткам, насилию и бесчеловечному обращению"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер в своем обращении напомнил, что завтра участники конференции вместе с аккредитованным в Азербайджане дипломатическим корпусом посетят одно из массовых захоронений в селе Сырхавенд Агдеринского района.

"Во время армянской оккупации Шушинская тюрьма функционировала как концентрационный лагерь, где содержались и подвергались пыткам азербайджанские пленные и заложники. В открытых источниках и интернет-ресурсах достаточно фотографий и видео, доказывающих бесчеловечные действия, совершенные Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны. Хотя некоторые лица, совершившие военные преступления и преступления против человечности, сегодня предстают перед правосудием Азербайджана, в Армении пока ни один человек не был привлечен к ответственности за это, напротив, они были героизированы"

- Ильхам Алиев

Как подчеркнул в своем обращении президент Азербайджана, военные преступники, командиры в Армении в разное время заявляли, что располагают информацией о массовых захоронениях. Несмотря на это, Армения все еще отказывается предоставить информацию о местонахождении этих захоронений, в том числе останков Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

"Армения должна отказаться от своей деструктивной позиции и выполнить обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права. Если Армения действительно хочет достичь мира с Азербайджаном, тогда она должна решительно осудить зверства, совершенные в отношении взятых в плен и заложники азербайджанцев, и наказать виновных. Это также может стать одной из действенных мер по построению доверия между двумя странами"

- Ильхам Алиев

Президент страны подчеркнул, что азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для выяснения судьбы пропавших без вести лиц, и с 1993 года эту гуманитарную миссию достойно выполняет Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. После Отечественной войны деятельность Комиссии была еще более расширена и достигнуты хорошие результаты.

"Хотя до сегодняшнего дня наши государственные структуры, родные пропавших без вести, представители гражданского общества неоднократно обращались в различные международные организации, к сожалению, и в этом вопросе мы сталкиваемся с двойными стандартами. Соответствующие международные структуры не должны отмалчиваться на эти обращения и должны предпринять решительные шаги"

- Ильхам Алиев

Азербайджан, как ответственный член международного сообщества, подходит к этой проблеме не только как к своей, но и как к глобальной, с которой сталкивается ряд стран мира. Выдвижение раз в два года по инициативе нашей страны резолюции о пропавших без вести лицах в Генеральной Ассамблее ООН и принятие ее консенсусом является составной частью нашей деятельности по повышению внимания к этому вопросу на международном уровне, а следовательно, для обеспечения должного внимания этому вопросу на международном уровне есть необходимость в создании в рамках ООН специального механизма по делам пропавших без вести лиц, призвал азербайджанский лидер.

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