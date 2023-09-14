Когда азербайджанцы вернутся в Зангезур?

Вчера в Баку на открытии памятника поэту Ашугу Алескеру, родившемуся в селе Агкильсе (ныне армянский Азат), президент Ильхам Алиев пообещал, что население Западного Азербайджана со временем вернется на родину и для этого нужна лишь политическая воля Еревана. Расскажем, что такое Западный Азербайджан и почему там сейчас нет азербайджанцев.

Церемония открытия памятника ашугу была выбрана для озвучивания плана возвращения неслучайно. Легендарный сказитель, проживший 105 лет, не только родился Агкильсе. Там же был установлен его первый памятник, разрушенный армянскими националистами на излете СССР. До развала Советского Союза в Агкильсе жили только азербайджанцы, но в конце 1988 года армянские националистические бандформирования изгнали их всех.

Мирное возвращение на земли предков

Мысль о возвращении азербайджанского населения Западного Азербайджана Ильхам Алиев озвучил не впервые. Речь об этом уже шла на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше в июле:

Мы ожидаем от правительства Армении четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, изгнанные с сегодняшней территории Армении, из Западного Азербайджана, либо потомки тех, кто был изгнан, могут вернуться на свои исторические земли – посещать их либо жить на этих землях. Тем более что, по нашим данным, в 90% сел, которые населяли азербайджанцы, сейчас жизни нет, они просто пустые.

Почему Зангезур это Азербайджан?

Названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Однако в конце 1980-х -начале 1990-х армянские националисты уничтожили исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане, как и в Карабахе, намереваясь стереть азербайджанское культурное наследие.

Как азербайджанцев изгоняли из Западного Азербайджана?

Азербайджанский народ на протяжении всей истории жил на территории, которая сегодня принадлежит Армении. В 1920-х решением советского правительства и по настоянию армянских националистов историческая земля - Зангезур - была отторгнута от Азербайджана и присоединена к Армении. Так, в соответствии с древней формулой "разделяй и властвуй", центральная власть пыталась решить геополитическую задачу отторжения Азербайджана от Нахчывана и Турции.

После Великой Отечественной войны, в которой самоотверженно сражался азербайджанский народ, а бакинская нефть обеспечила Победу, в 1948-1953 годах западных азербайджанцев накрыла волна депортации.

В конце 1980-х азербайджанцев снова принялись выдавливать из Армянской ССР, где в 170 селах жили исключительно азербайджанцы, а в 90 селах они составляли большинство. Всех их изгнали из Армении, многие были убиты, памятники разрушены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Армения мононациональна?

Сегодня Армения по сути стала мононациональным государством, что можно считать уникальным случаем на пространстве многонационального мультикультурного Кавказа. Не потому ли так произошло, что другие народы были попросту вынесены из Армении? Не настало ли сейчас время возвращения исторической справедливости?

Чего добиваются в Азербайджане?

В Баку на повестке дня стоит разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан. Причем в азербайджанском руководстве неизменно подчеркивают, что эта концепция должна быть мирной, созданной на основе положений всех международных конвенций. По сути, это должна быть вторая программа Великого возвращения (первая сейчас реализуется в Карабахском экономическом регионе).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возвращение азербайджанцев в исторический Зангезур может проходить в рамках трехстороннего Заявления, подписанного почти 4 года назад Азербайджаном, Арменией и Россией и положившего конец Второй Карабахской войне. Речь в нем шла, в частности, об открытии коридора, обеспечивающего сухопутную связь Нахчывана с основной территорией Азербайджана. Однако пока армянская сторона под давлением своих западных "друзей", намеревающихся контролировать транспортную инфраструктуру на Южном Кавказе, весьма расплывчато изъясняется, когда речь заходит о Зангезурском коридоре. Так, например, сегодня Армения окончательно отказала России по Зангезурскому коридору, зная об интересах Москвы на этом транспортном ответвлении, способном связать Россию со средиземноморскими портами Турции.

Словом, реализация идеи возвращения азербайджанцев на историческую родину, вероятно, столкнется с сопротивлением реваншистских сил в Армении.