Ильхам Алиев: западные азербайджанцы вернутся на земли предков

Ильхам Алиев, выступая на открытии памятника Ашугу Алескеру рассказал о возвращении в Карабах и Восточный Зангезур азербайджанского населения. Он выразил уверенность, что азербайджанцы также вернутся в Западный Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил сегодня на церемонии, посвященной открытию памятника в центре Баку видному представителю ашугского искусства Ашугу Алескеру.

Ильхам Алиев назвал открытие памятника прекрасным событием. Распоряжение о том, чтобы увековечить имя Ашуга Алескера было подписано азербайджанским лидером три года назад и сегодня памятник был торжественно открыт.

На церемонии президент Азербайджана поведал о депортациях, которым подвергся азербайджанский народ в ХХ веке - азербайджанцы пережили три волны депортаций.

«Первая произошла в 1918 году, вторая - в 1940-50-х годах и третья - в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Через определенный период времени после двух депортаций азербайджанский народ вернулся на свои исконные земли, то есть вернулась если не вся, то большая часть. Это по праву придает нам уверенности в том, что западные азербайджанцы, подвергшиеся третьей волне этнических чисток, вернутся на земли предков»

– Ильхам Алиев

Вернувшиеся сегодня в Карабах и Восточный Зангезур азербайджанцы показывают пример в котором прослеживается несгибаемый дух азербайджанского народа. Молодое поколение, которое никогда не видело родных земель, хотят вернуться в освобожденные регионы.

«Наши соотечественники из Карабаха и Восточного Зангезура, никогда не видевшие эти земли, с воодушевлением и нетерпением ждут этого дня возвращения, с нетерпением ждут реализации программы «Великое возвращение»

– Ильхам Алиев

Президент отметил, что программа «Великое возвращение» в Азербайджане уже стартовала, азербайджанское население возвращается в Карабах.

«Я уверен, что такую же картину мы увидим и во время возвращения в Западный Азербайджан»

– Ильхам Алиев