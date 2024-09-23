Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает усилия для достижения прочного мира

Несмотря на необоснованные обвинения, которые Ереван озвучивает в отношении Баку, Азербайджан продолжает действовать с целью достижения прочного мира в регионе и обеспечения стабильности, заявил президент АР Ильхам Алиев.

Хотя Армения заняла контрпродуктивную позицию, Азербайджан продолжает стремиться к миру, подчеркнул президент АР Ильхам Алиев в обращении, которое он направил участникам 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

Глава государства напомнил, что на протяжении длительного времени Азербайджан подвергался оккупации и военной агрессии, которую осуществляла Армения.

"В период оккупации против нашего народа была проведена политика этнической чистки, совершены многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Наконец, в результате Отечественной войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью восстановлены"

– Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что число пропавших без вести во время оккупации азербайджанцев достигло порядка 4 тыс. Глава государства уточнил, что их пытали и убивали, они были похоронены в массовых захоронениях.

"В настоящее время Армения отказывается предоставить нам информацию о судьбе этих пропавших без вести лиц, а также местонахождении массовых захоронений, где они были похоронены"

– президент

Глава государства напомнил и о полном уничтожении во время войны принадлежащих азербайджанскому народу памятников и культовых мест, а также девяти городов и сотен сел и поселков.

"Армения, как страна-оккупант и агрессор, на государственном уровне несет ответственность за эти преступные деяния"

– глава государства

Ильхам Алиев констатировал, что Армения, ответственная за все эти преступления, отказывается извиниться перед азербайджанским народом. Напротив, Ереван озвучивает необоснованные обвинения против Баку.

"Несмотря на все это, сегодня Азербайджан продолжает усилия по достижению прочного мира и стабильности в регионе"

– Ильхам Алиев