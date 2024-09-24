Байрамов: непоследовательность Армении срывает процесс нормализации

Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Ереван достигли значительного прогресса в процессе нормализации отношений. Он выделил факторы, которые ускорят этот процесс.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в регионе создалась принципиально новая обстановка.

Он отметил, что в первые за десятилетия на Кавказе достигнута стабильность, фактически установлен мир. Байрамов сказал, что именно Азербайджан создал условия для того, чтобы появились условия для добрососедских отношений.

Министр сообщил, что Баку и Ереван достигли значительного прогресса в процессе нормализации путем прямых переговоров между сторонами. Глава ведомства подчеркнул, что Азербайджан будет продолжать продвигать этот процесс.

"Наша приверженность и решимость остаются неизменными, чтобы довести этот процесс до его логического завершения"

- Джейхун Байрамов

Помимо этого, Байрамов перечислил факторы, выполнение которых ускорит заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Одним из таких является юридический отказ Армении от территориальных претензий.

"Непоследовательность Армении в отношении осуществления конституционных поправок в сочетании с резким увеличением военного бюджета, приобретением большого количества наступательного вооружения, как от традиционных, так и от новых поставщиков, а также попытками сохранить устаревшие нарративы и структуры, обусловленные конфликтом, срывают процесс нормализации"

- Джейхун Байрамов