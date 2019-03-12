Вестник Кавказа

Тенге ушел в пике к доллару

Тенге ушел в пике к доллару
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курс казахстанского тенге сегодня рухнул до 524,79 тенге за доллар, показав рекордный минимум: уже в 17 часов по местному времени (15:00 мск) один доллар стоил более 530 тенге.

Курс казахстанского тенге к доллару сегодня на торгах рухнул до рекордного минимума – свыше 530 тенге, свидетельствуют данные национальной фондовой биржи.

В ходе торгов сегодня доллар вырос до 524,79 тенге, а в пике американская валюта торговалась на уровне 530,8 тенге, передает РИА Новости.

Выросла и годовая инфляция - в октябре она составила 8,5%, на чем сказался рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги при стабильно высоком спросе на них внутри страны.

Как полагает глава министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров, виноваты в произошедшем колебания на валютном рынке, которые и обрушили курс национальной валюты.

"Понимая обеспокоенность наших граждан и бизнеса, правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке. Важно подчеркнуть, что корректировка курса национальной валюты – это явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов. Среди них можно выделить три основных. Первый фактор – это глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний, немаловажный фактор – ослабление российского рубля"

–Нурлан Байбазаров

Задача, которая сейчас стоит перед правительством страны - предотвратить ухудшение социального положения и благосостояния граждан, а также минимизировать негативное воздействие скачков курса валют на предпринимателей.

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