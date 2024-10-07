Вестник Кавказа

Регбистки из Дагестана выиграли серебряные медали Первенства России

Регбистки из Дагестана выиграли серебряные медали Первенства России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представительницы Дагестана выиграли серебряные медали Первенства России по регби среди начинающих спортсменов. Обойти дагестанок удалось только соперницам из Москвы.

Дагестанские регбистки добыли серебряные медали на Первенстве России среди юниорок до 20 лет, передает пресс-служба Минспорта республики.  

До триумфа девушкам из Дагестана не хватило лишь одной победы: в финальной встрече проиграли команде Москвы. Всего сборная республики провела шесть матчей. 

Некоторые встречи прошли с тотальным преимуществом дагестанских регбисток. Так, сборная Кузбасса была обыграна со счетом 46:0, а челябинские регбистки уступили со счетом 0:54. 

Высокая результативность и атакующий стиль команды отразились и на индивидуальных достижениях. Игрок сборной республики Жамилат Госейнова набрала больше всех очков на турнире.

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