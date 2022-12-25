Дагестанский штангист стал чемпионом юниорского Первенства России

Ислам Абакаров поднял штангу с наибольшим весом. Спортсмен из Дагестана стал трехкратным чемпионом страны.
Представитель Дагестана Ислам Абакаров выиграл "золото" на юниорском Первенстве России, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Дагестана.
Победа стала третьей для штангиста в рамках всероссийского первенства, талантливый юниор также стал мастером спорта. Суммарно дагестанский атлет поднял 211 кг.
Отметим, что эта победа стала первой за десять лет для спортсмена из республики на юниорском уровне. Ранее чемпионом становился Асали Абдулгашумов.