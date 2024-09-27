Лучшие издания года определили на книжном фестивале в Дагестане

В Дагестане на книжном фестивале "Тарки-Тау" определили лучшие издания года. Одним из победителей стал издательский дом "Дагестан", выпустивший сборник стихов Сулеймана Стальского.

Церемония награждения в рамках фестиваля "Тарки-Тау - 2024" прошла в Махачкале, став значимым событием для литературной сцены республики. Этот фестиваль является не только площадкой для представления лучших произведений, но и местом, где собираются авторы, издатели и ценители литературы. С каждым годом фестиваль привлекает все больше участников и зрителей, что подтверждает его важную роль в культурной жизни Дагестана.

Книжный конкурс, проводимый в рамках "Тарки-Тау", становится важной частью программы фестиваля. Он позволяет авторам выставить свои произведения на суд жюри и оценить работы коллег. В этом году в конкурсе приняли участие несколько сотен авторов, предоставившие свои книги в самых разных жанрах: от поэзии и прозы до научной литературы и детских рассказов.

Издательский дом "Дагестан", который активно участвует в фестивале, представил сборник стихов одного из самых известных поэтов Дагестана – Сулеймана Стальского. Этот сборник был выпущен к 155-летию со дня рождения поэта.

"В этом году мы очень торжественно в Дагестане и по всей стране отмечали юбилей великого поэта. Это празднование стало важным событием года. Множество мероприятий, которые прошли в этом году - показатель уважительного отношения к поэту, значения его творчества. Но главным, на мой взгляд, мероприятием к юбилею поэта является издание его книг. В этом году мы издали достаточно много разнообразных книг, которые вновь и вновь новым поколениям будут открывать Сулеймана Стальского"

– руководитель издательства Умаросман Гаджиев

Сулейман Стальский (1868-1937) – это имя знакомо многим, но в то же время, интерес к нему требует постоянного обновления и актуализации. Поэт, который отразил в своих произведениях дух времени, стал символом дагестанской поэзии.

Фестиваль "Тарки-Тау" был основан в 2017 году и с тех пор стал одним из главных мероприятий для любителей литературы на Северном Кавказе. Название фестиваля происходит от названия горной вершины, что символизирует стремление к высоким идеалам и достижениям в литературе. Основной целью фестиваля является популяризация читаемости и поддержка молодых авторов.