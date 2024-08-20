Баку принимает X Международную книжную выставку

В столице Азербайджана сегодня стартовала X Бакинская международная книжная выставка, в которой принимают участие азербайджанские и зарубежные авторы, а особый интерес у посетителей вызвал российский стенд с книгами.

В столице Азербайджана – большой книжный праздник: в Baku Expo Center сегодня открылась юбилейная, X Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2024), гостями которой стали писатели и издательства со всего мира. Посвящена она 530-летию со дня рождения азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, а организована министерством культуры Азербайджана.

Участвуют в юбилейной выставке 47 организаций из 19 стран, в том числе из Турции, России, Ирландии, Германии, а также более 100 азербайджанских полиграфических и книжных издательств, передает Sputnik Азербайджан.

В течение недели, до 8 октября, гостей выставки ждут более 270 мероприятий – это 16-е заседание Азиатского комитета "Сказительное искусство", членом которого является Азербайджан, это и площадки сотрудничества, и презентации книг по инклюзивности, и мастер-классы для детей и взрослых, и автограф-сессии, а также конференции, симпозиумы, конкурсы, часы чтения и музыки, также будут организованы площадки сотрудничества между субъектами книжной индустрии. Что особенно порадует посетителей - книги на выставке будут продаваться по специальным, доступным ценам.

Особое внимание посетителей уже привлек российский стенд с современной художественной литературой, где презентовали свои новые книги известные российские писатели Наталья Бакирова, Амина Жаман, Борис Минаев, Виктор Ремизов, Валерия Пустова, Сергей Шаргунов, Екатерина Манойло, Марина Москвина и другие.

Почетными гостями выставки уже стали посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов и ирландский писатель, автор произведений для взрослых и детей Джон Бойн.

Вход на выставку бесплатный, а для удобства посетителей от станций метро к ней ходят специальные автобусы.