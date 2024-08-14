Вестник Кавказа

Писательница Татьяна Устинова презентует новую книгу в Пятигорске

Писательница Татьяна Устинова презентует новую книгу в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автор детективов Татьяна Устинова презентует свою книгу в Пятигорске. Она вдохновилась пейзажами Пятигорска и пообещала написать роман, действие которого развернется на территории курорта.

Татьяна Устинова – известная российская писательница, автор целой серии популярных детективов, снова радует своих читателей. 13 сентября она проведет презентацию своей новой книги в Пятигорске.  По ее словам, на новое произведение ее вдохновили красоты Пятигорска.

«Знаменитая писательница, автор детективных романов, телеведущая, сценарист, переводчик Татьяна Устинова вновь посетит Пятигорск в рамках Фестиваля «Осенний культурный марафон», проводимого Российским фондом культуры совместно с администрацией города»

– глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов

Пятигорск, расположенный в живописной области Кавказа, славится своими курортами, уникальными пейзажами и увлекательной историей. Это место стало настоящим источником вдохновения для многих художников, писателей и поэтов. Татьяна Устинова не стала исключением. По ее словам, поездка на курорт оставила в ее душе глубокий след, и она пообещала читателям написать роман, действие которого будет разворачиваться в этом прекрасном городе.

В своих книжках Устинова часто соединяет элементы детектива с яркой средой обитания персонажей. В Пятигорске ей удалось уловить дух места, его атмосферу и неповторимый колорит – факторы, которые, безусловно, обогатят  сюжет повествования.

 

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