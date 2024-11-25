В Казахстане отправили на экспорт более 1 млн тонн зерна в ноябре

Из Казахстана экспортировали более 1 млн тонн зерна в ноябре. Основные поставки пришлись на страны Центральной Азии.

Более 1,4 млн т зерна было перевезено поездами Казахстанских железных дорог в ноябре. Более 1 млн т пришлось на экспорт.

Как сообщили в пресс-службе транспортной компании, зерно в таком количестве составы республики за месяц привезли впервые.

Отметим, что общий экспорт урожая зерновых в этом году составил порядка 3 млн т. Рост показателя за года составил более 50%.

Зерно из Казахстана идет преимущественно в Центральную Азию, но также наблюдается рост поставок в Иран и Китай.