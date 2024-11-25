Вестник Кавказа

В Казахстане отправили на экспорт более 1 млн тонн зерна в ноябре

В Казахстане отправили на экспорт более 1 млн тонн зерна в ноябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из Казахстана экспортировали более 1 млн тонн зерна в ноябре. Основные поставки пришлись на страны Центральной Азии.

Более 1,4 млн т зерна было перевезено поездами Казахстанских железных дорог в ноябре. Более 1 млн т пришлось на экспорт. 

Как сообщили в пресс-службе транспортной компании, зерно в таком количестве составы республики за месяц привезли впервые. 

Отметим, что общий экспорт урожая зерновых в этом году составил порядка 3 млн т. Рост показателя за года составил более 50%. 

Зерно из Казахстана идет преимущественно в Центральную Азию, но также наблюдается рост поставок в Иран и Китай. 

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